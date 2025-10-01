Ascolti tv del 30 settembre Luca Zingaretti contro Raoul Bova | scontro totale

Rai 1 e Canale 5 si giocano il tutto per tutto con le grandi fiction. Martedì sera è andato in scena in replica Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti e Buongiorno Mamma! 3 con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. Canale 5 con Bova ottiene buoni risultati ma Zingaretti su Rai 1 è difficile da battere e non importa se la puntata di Montalbano è passata più volte in tv. D’altro canto, Mediaset può contare sul fuoriclasse Gerry Scotti che con La Ruota della Fortuna fa il fenomeno. Ormai Stefano De Martino si batte facile nello share. Il resto della programmazione ha visto su Rete 4 un nuovo appuntamento con È sempre Cartabianca dove si è parlato della situazione di Gaza. 🔗 Leggi su Dilei.it

