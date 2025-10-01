Ascolti TV 1 Ottobre 2025 | i dati Auditel della prima serata
Ascolti TV 1 Ottobre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri mercoledì 1 ottobre 2025. La serata televisiva dell’1 Ottobre 2025 ha proposto un mix di cinema, fiction, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Il commissario Montalbano, mentre Canale 5 ha risposto con Io Canto Family, Italia 1 ha offerto San Andreas, Rete 4 e La7 hanno proposto talk e approfondimento rispettivamente con RealPolitik e Lezioni Di Mafie, Rai 3, invece ha trasmesso Chi L’Ha Visto? con nuovi documenti inediti su Garlasco ( QUI LE ANTICIPAZIONI ) In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: ascolti - ottobre
Pronti a un ottobre pieno di storie? Ecco un assaggio dei prossimi ascolti che troverete sull’app di Storytel il prossimo mese: quale aggiungerete alla vostra libreria? - facebook.com Vai su Facebook
La terza stagione di #Blanca ha confermato gli ascolti della precedente stagione, andata in onda nell’ottobre di ben due anni fa. Un dato davvero incredibile. #Blanca3 #BlancaLaSerie #AscoltiTv - X Vai su X
Ascolti tv, Dentro la Notizia, Avanti un altro! e Quarta Repubblica: come va la ripresa dei programmi - Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, lunedì 1 settembre 2025, vedono in prime time su Rai1 il film Champagne - iltempo.it scrive
Ascolti tv, Rai 1 vince la prima serata del venerdì e lascia indietro Canale 5. Ma per l'access è tutta un'altra storia - Nell' analisi minuto per minuto dell'andamento della serata vediamo la curva del Tg1 che vince la sfida con quella del Tg5 ... Scrive affaritaliani.it