Ascoli e la vittoria a Sassari Passeri | punti ancora più preziosi

Le recenti quattro vittorie di fila hanno lanciato l' Ascoli verso un doppio turno casalingo contro Bra e Pontedera che potrebbe offrire la possibilità di provare a sorpassare il duo Arezzo-Ravenna in testa alla classifica. A commentare l'ottimo momento è stato l'amministratore unico Bernardino Passeri. "Abbiamo vissuto un altro sabato speciale – sostiene -, ma soprattutto abbiamo fatto un passaggio fondamentale con una vittoria ancora più preziosa delle altre. Per il modo in cui è arrivata. Meno bella perché il nostro lato estetico è stato soffocato da un avversario ben presente sul campo, ma importante per aver saputo scendere a compromessi, accettando la battaglia e superando anche questa prova.

