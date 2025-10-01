Ascoli e la vittoria a Sassari Passeri | punti ancora più preziosi
Le recenti quattro vittorie di fila hanno lanciato l’ Ascoli verso un doppio turno casalingo contro Bra e Pontedera che potrebbe offrire la possibilità di provare a sorpassare il duo Arezzo-Ravenna in testa alla classifica. A commentare l’ottimo momento è stato l’amministratore unico Bernardino Passeri. "Abbiamo vissuto un altro sabato speciale – sostiene -, ma soprattutto abbiamo fatto un passaggio fondamentale con una vittoria ancora più preziosa delle altre. Per il modo in cui è arrivata. Meno bella perché il nostro lato estetico è stato soffocato da un avversario ben presente sul campo, ma importante per aver saputo scendere a compromessi, accettando la battaglia e superando anche questa prova. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: ascoli - vittoria
Ascoli, lo spettacolo è sugli spalti. Vittoria ai rigori e un ko nel torneo
Quintana di Ascoli, Porta Solestà e l’emozione della vittoria allo spareggio
Serie D, Atletico Ascoli: anche contro il Trodica arriva una vittoria
Il ‘dispaccio’ del Presidente Passeri post Torres-Ascoli. “Abbiamo vissuto un altro sabato speciale, ma soprattutto abbiamo fatto un passaggio fondamentale, con una vittoria ancora più preziosa delle altre. Per il modo in cui è arrivata, meno bella perché il nostr - facebook.com Vai su Facebook
#ascoli, marcia da grande: #vittoria anche in Sardegna con la #torres - X Vai su X
Ascoli e la vittoria a Sassari. Passeri: punti ancora più preziosi - Dopo quattro centri i bianconeri si preparano a un doppio turno casalingo per puntare alla testa della classifica ... Lo riporta msn.com
Ascoli, Bernardino al miele: «Vissuto un altro sabato fantastico». Passeri dispensa complimenti e guarda al futuro - ASCOLI Anche questa settimana il presidente dell’Ascoli Bernardino Passeri (presente a Sassari) ha scelto un modo simpatico e singolare per esprimere il suo stato d'animo: il ... Secondo msn.com