Ascierto professore ordinario di oncologia alla Federico II | Emozione enorme E' dove mi sono laureato
"Da oggi prendo servizio come Professore Ordinario di Oncologia all’Università Federico II di Napoli. Un’emozione enorme, un vero ritorno a "casa di mammà": l’Università dove mi sono laureato, specializzato e dove è nato il sogno di diventare oncologo. La mia carriera accademica si affiancherà a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: ascierto - professore
N’Artigiana è fiera di aver preso parte a un evento speciale, scelta dal professore Paolo Ascierto come birra responsabile e vicina ai valori di condivisione e solidarietà. Giovedì 4 settembre, nella splendida cornice del Nabilah, il party del “Non Compleanno” h - facebook.com Vai su Facebook
Paolo Antonio Ascierto nuovo professore di oncologia della Federico II: «Un’emozione enorme, un vero ritorno a casa» - L' università Federico II di Napoli ha assegnato il ruolo di professore ordinario di oncologia al dottor Paolo Antonio Ascierto . Segnala msn.com
L'incarico: Paolo Ascierto docente universitario alla Federico II - L'articolo L'incarico: Paolo Ascierto docente universitario alla Federico II proviene da OttoPagine. Secondo msn.com