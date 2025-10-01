U na vita intera decisa in un istante, a soli due anni. Un destino che smette di essere umano per diventare divino. A Kathmandu, in Nepal, la tradizione millenaria della Kumari si è rinnovata: una bambina è stata scelta per diventare la nuova “dea vivente”, un’incarnazione terrena della dea Taleju Bhawani venerata da induisti e buddisti. Il suo nome è Aryatara Shakya e la sua storia, sospesa tra devozione sacra e un’infanzia negata, affascina e interroga il mondo intero. Una cerimonia solenne l’ha accompagnata dalla sua casa al palazzo-tempio che sarà la sua nuova dimora, segnando l’inizio di un’infanzia straordinaria e solitaria. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Aryatara Shakya è stata scelta come Kumari, reincarnazione della dea Taleju Bhawani: vivrà in un palazzo-tempio e non potrà toccare terra con i piedi