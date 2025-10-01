Cambio al vertice dell’Associazione Artigiani di Brescia e provincia. A solo un anno dal suo insediamento, si è dimesso il presidente Mauro Marenda. La nuova presidente è Elena Calvetti (nella foto), prima donna al vertice dell’associazione di categoria bresciana. Laureata in giurisprudenza, socia del Calzificio P.M. di Calvetti Pietro e Valsecchi Maria S.N.C. di Ghedi, Calvetti è iscritta all’Associazione Artigiani da 29 anni. Quello iniziato nel 2024 era il suo terzo mandato da vicepresidente della giunta esecutiva. È stata presidente ed ora è vicepresidente della categoria tessili e abbigliamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Artigiani, la prima guida rosa. Dimissioni Marenda, ecco Calvetti: "Digitale e burocrazia le priorità"