Artigianato in centro | a Vetralla la mostra mercato uno spettacolo teatrale e tanti laboratori creativi

Viterbotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 4 ottobre a Vetralla prende il via la prima edizione di “Artigianato in centro”, un'esposizione dedicata ai prodotti artigianali e alle creatività locali.La mostra mercato, organizzata dalla cooperativa sociale I Semi, anima il centro storico dalle ore 10 alle ore 19 grazie agli artigiani. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: artigianato - centro

“Divino Miggiano Win Fest”: degustazioni, musica e artigianato nel centro

artigianato centro vetralla mostra“Artigianato in Centro”, a Vetralla la prima edizione nel segno di tradizione, innovazione e inclusione sociale - Artigianato in Centro rappresenta anche un’importante occasione per condividere e far conoscere il valore del lavoro di promozione e di conoscenza del territorio, portato avanti attraverso il Centro ... Secondo tusciaup.com

Cerca Video su questo argomento: Artigianato Centro Vetralla Mostra