Arte e cultura per l’abbraccio con Fabriano

PERUGIA – Stretta di mano tra Perugia e Fabriano per valorizzare l’offerta turistica e i rispettivi ambiti territoriali ricchi di peculiarità ed eccellenze storiche, culturali, paesaggistiche e ambientali. L’alleanza tra le due città è stata formalizzata a dei Priori con la firma di un protocollo d’intesa da parte delle sindache Vittoria Ferdinandi e Daniela Ghergo, presenti anche l’assessore al turismo e città storica di Perugia, Fabrizio Croce, e l’assessore al turismo e alle politiche giovanili di Fabriano, Andrea Giombi. A dare il via all’iter che ha portato all’accordo è stata, la deliberazione del 2019 con cui il Consiglio comunale ha espresso unanimamente la volontà politica di realizzare iniziative comuni per promuovere e veicolare il patrimonio storico-artistico e l’offerta dei due territori, prevedendo anche una sorta di gemellaggio tra la Fontana Maggiore di Perugia e la Fontana Sturinalto di Fabriano, “simboli di due città e dei loro popoli”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

