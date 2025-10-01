Arte e cultura per l’abbraccio con Fabriano
PERUGIA – Stretta di mano tra Perugia e Fabriano per valorizzare l’offerta turistica e i rispettivi ambiti territoriali ricchi di peculiarità ed eccellenze storiche, culturali, paesaggistiche e ambientali. L’alleanza tra le due città è stata formalizzata a dei Priori con la firma di un protocollo d’intesa da parte delle sindache Vittoria Ferdinandi e Daniela Ghergo, presenti anche l’assessore al turismo e città storica di Perugia, Fabrizio Croce, e l’assessore al turismo e alle politiche giovanili di Fabriano, Andrea Giombi. A dare il via all’iter che ha portato all’accordo è stata, la deliberazione del 2019 con cui il Consiglio comunale ha espresso unanimamente la volontà politica di realizzare iniziative comuni per promuovere e veicolare il patrimonio storico-artistico e l’offerta dei due territori, prevedendo anche una sorta di gemellaggio tra la Fontana Maggiore di Perugia e la Fontana Sturinalto di Fabriano, “simboli di due città e dei loro popoli”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: arte - cultura
Venezia Cult debutta al Lido: la cultura pop alla conquista della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
Puglia: ecco il nuovo volto dell’Alta formazione per Turismo Arte e Cultura
Le comunità montane come futuro possibile: arte, cultura e territorio in dialogo a Travo
L'appuntamento per scoprire e approfondire le news di moda, arte, cultura e non solo - facebook.com Vai su Facebook
Ristoranti, panetterie, bar, arte, cultura, shopping, parchi e rituali da veri local: Morten Thuesen e Letizia Caramia di OLDER Studio ci svelano i loro luoghi del cuore nella capitale danese - X Vai su X
Arte e cultura per l’abbraccio con Fabriano - PERUGIA – Stretta di mano tra Perugia e Fabriano per valorizzare l’offerta turistica e i rispettivi ambiti territoriali ricchi ... Secondo lanazione.it
Biennale d'arte Fabriano Contemporanea #1 Intrecci invade città - L'8 settembre inaugura ufficialmente a Fabriano (Ancona), Città Creativa Unesco, la prima edizione della biennale d'arte Fabriano Contemporanea dal titolo #1 Intrecci, aperta fino al 3 febbraio 2024. Riporta ansa.it