Arte a Napoli uno speciale premio per la Fondazione I Figli degli Altri

E’ proprio vero che, a volte, i sogni dei più piccoli si realizzano ma, per farlo, molto spesso, servono solidarietà, impegno e obiettivi comuni. Come quelli che hanno visto il gotha della pediatria nazionale riunirsi a Napoli il 26 settembre all’Hotel Terminus per il convegno Pedi Art –Pediatria è arte –. Tantissime le opere d’arte che fin dai tempi antichi hanno rappresen tato nei dettagli, che solo un occhio clinico può notare, la malattia. E non solo, l’arte in tutte le sue forme, aiuta, e questo è scientificamente provato, la guarigione. Con questa motivazione è stata premiata la Fondazione I Figli degli Altri, guidata dalla psicologa e psicoterapeuta Rosetta Cappelluccio, che da anni si impegna in prima linea a tutela dei minori: dai bambini abusati a quelli con fragilità emotive, dagli adolescenti violenti fino alla preven zione al bul lismo e cyber – bullismo direttame nte nelle scuo l e, passando per i detenuti del carcere minorile di Nisida, ai quali insegna a gestire le proprie emozioni e a fermare l’impulso alla violenza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it