Ars et Labor anche in Coppa è ' corto muso' | Prezzabile stende il Sant' Agostino - CRONACA E VIDEO

Qualificazione, ma soprattutto tanti gol. L’obiettivo per l’Ars et Labor, nella sfida di Coppa Italia contro il Sant’Agostino (in trasferta sul neutro di Portomaggiore), era duplice: passare il turno nel torneo e ritrovare la via smarrita della rete. Il primo è stato centrato - grazie al gol di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it