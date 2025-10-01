Arrivano in Italia i primi 40 studenti palestinesi centinaia ancora in attesa | Non so quando toccherà a me
Un gruppo di circa 40 studenti e ricercatori palestinesi arriverà in Italia grazie alle borse di studio e ai corridoi universitari annunciati dalla Farnesina. Secondo quanto apprende Fanpage.it ci saranno altri due viaggi analoghi, e tra chi attende il proprio turno c’è anche il 22enne Mahmoud, che dal campo profughi di Nuseirat segue le lezioni del suo ateneo italiano online. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: arrivano - italia
DetectorShop sigla un’esclusiva con Nokta: i metal detector turchi arrivano in Italia
Arrivano in Italia le nuove Xiaomi TV A PRO 2026 a partire da 179 euro
DetectorShop sigla un’esclusiva con Nokta: i metal detector turchi arrivano in Italia
Per la prima volta arrivano da Gaza in Italia 55 studenti universitari palestinesi - X Vai su X
Nella terza giornata di Alps Hockey League arrivano vittorie per l'#Unterland, il #Merano e il #Cortina. #italiahockey #AlpsHL - facebook.com Vai su Facebook
Arrivano in Italia i primi 40 studenti palestinesi, centinaia ancora in attesa: “Non so quando toccherà a me” - Un gruppo di circa 40 studenti e ricercatori palestinesi arriverà in Italia grazie alle borse di studio e ai corridoi universitari annunciati dalla Farnesina ... Segnala fanpage.it