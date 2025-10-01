Arrivano in Italia i primi 40 studenti palestinesi centinaia ancora in attesa | Non so quando toccherà a me

Un gruppo di circa 40 studenti e ricercatori palestinesi arriverà in Italia grazie alle borse di studio e ai corridoi universitari annunciati dalla Farnesina. Secondo quanto apprende Fanpage.it ci saranno altri due viaggi analoghi, e tra chi attende il proprio turno c’è anche il 22enne Mahmoud, che dal campo profughi di Nuseirat segue le lezioni del suo ateneo italiano online. 🔗 Leggi su Fanpage.it