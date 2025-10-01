Arrivano i teneri Cucciolini I peluche che amano l’ambiente Un regalo ai lettori del Giorno

Sono morbidi e simpatici, ma soprattutto sostenibili ed educativi. Sono il regalo del Giorno ai nostri lettori più fedeli grazie a nuova iniziativa in partenza venerdì che coinvolgerà l’edizione di Monza e Brianza. Un progetto destinato ai piccoli lettori, che, attraverso il giornale, potranno ricevere un premio tutto da coccolare. Parliamo dei Cucciolini, peluche co- lorati, divertenti e green, che rappresentano alcuni animali speciali, abitanti delle nostre montagne, colline e pianure. Si chiamano Ubaldo l’orso, Riky il riccio, Ciccio il cinghiale, Ros- sella la volpe, Lillo il lupo e Dina il daino, e sono ottimi insegnan- ti nel campo del riciclo e della lotta agli sprechi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

