Arriva in pronto soccorso con una coltellata sotto le costole | 20enne portato d' urgenza in sala operatoria

È stato subito portato in sala operatoria e sottoposto a un delicato intervento chirurgico per tamponare l'emorragia. Non dovrebbe essere in pericolo di vita, ma la prognosi inevitabilmente rimarrà ancora per qualche ora riservata. Un ventenne di Favara è arrivato, in tarda mattinata, al pronto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: arriva - pronto

The Pitt, la serie che racconta un turno da 15 ore all'interno del Pronto Soccorso arriva in Italia: quando e dove vederla

Fabio Fognini pronto per Ballando con le Stelle? Dopo l’addio al tennis arriva la nuova sfida

Pronto soccorso, arriva il facilitatore, la figura antidoto contro le violenze

Arriva la firma di Novaldi Antonio classe 2012 pronto a dare il meglio di sé con GLI UNDER 14 REGIONALI BENVENUTO - facebook.com Vai su Facebook

Questo bimbo si chiama Zakaria, ha un anno di vita e pesa circa 7 chili, piuttosto poco. Zakaria arriva a #Napoli dalla Striscia di #Gaza, è un nostro piccolo fratello palestinese giunto al Santobono insieme alla mamma, al papà e ai suoi fratelli, nell’ambito di un - X Vai su X

Arriva sanguinante in ospedale e muore, indaga la procura - Una 36enne residente nella Tuscia è morta lunedì mattina all'ospedale Santa Rosa di Viterbo, dopo essersi presentata al pronto soccorso con una grave emorragia in corso. Lo riporta msn.com

Tina Cipollari al pronto soccorso, arriva la smentita: “Accompagnavo un’amica” - Paura per Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne: nelle ultime ore è circolata sui social una sua foto al Pronto Soccorso di Olbia, che ha immediatamente allarmato i fan. dilei.it scrive