Arriva in pronto soccorso con una coltellata sotto le costole | 20enne portato d' urgenza in sala operatoria

È stato subito portato in sala operatoria e sottoposto a un delicato intervento chirurgico per tamponare l'emorragia. Non dovrebbe essere in pericolo di vita, ma la prognosi inevitabilmente rimarrà ancora per qualche ora riservata. Un ventenne di Favara è arrivato, in tarda mattinata, al pronto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

