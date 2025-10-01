A partire dal 30 settembre è entrato in vigore il Profilo sanitario sintetico (Pss), un nuovo elemento del Fascicolo sanitario elettronico (Fse) in cui sono presenti i dati del paziente in formato digitale. Si tratta di un strumento di cui possono disporre tutti i cittadini, che consentirà un più rapido passaggio di informazioni fra i medici, specie in caso di emergenza. All'interno di questo documento informatico, redatto dal medico di famiglia o dal pediatra in caso di pazienti minorenni, saranno inserite di volta in volta tutte le informazioni relative alla persona, come stato clinico, malattie pregresse e terapie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Arriva il Profilo sanitario sintetico, un fascicolo sanitario 2.0: ecco di cosa si tratta