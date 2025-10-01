Ci sarà il Ministro dello Sport Andrea Abodi martedì 14 ottobre alle 10.30, oltre alla sindaca Marzia Bassini, all’inaugurazione del riqualificato campo sportivo di Montecarlo, intitolato al borgo francese gemellato di Althen des Paluds. Un evento che andrà a chiudere il cerchio per un’opera pubblica molto attesa, anche dalla locale società di calcio del presidente Giacomo Carrara. Il manto erboso sarà completamente in materiale sintetico di ultima generazione, in grado di resistere a qualsiasi fenomeno meteorologico. L’investimento è stato di quasi un milione di euro. Nello specifico: l’importo a carico dell’Ente è di 570 mila euro, di cui 420 mila per il campo principale; 120mila per le torri faro, 30mila per altri lavori in economia, tra cui anche la necessità della realizzazione di un pozzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arriva il ministro Abodi. Sarà lui ad inaugurare lo stadio a Montecarlo