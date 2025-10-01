Arriva il ministro Abodi Sarà lui ad inaugurare lo stadio a Montecarlo
Ci sarà il Ministro dello Sport Andrea Abodi martedì 14 ottobre alle 10.30, oltre alla sindaca Marzia Bassini, all’inaugurazione del riqualificato campo sportivo di Montecarlo, intitolato al borgo francese gemellato di Althen des Paluds. Un evento che andrà a chiudere il cerchio per un’opera pubblica molto attesa, anche dalla locale società di calcio del presidente Giacomo Carrara. Il manto erboso sarà completamente in materiale sintetico di ultima generazione, in grado di resistere a qualsiasi fenomeno meteorologico. L’investimento è stato di quasi un milione di euro. Nello specifico: l’importo a carico dell’Ente è di 570 mila euro, di cui 420 mila per il campo principale; 120mila per le torri faro, 30mila per altri lavori in economia, tra cui anche la necessità della realizzazione di un pozzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: arriva - ministro
Due nuove linee automatizzate alla “SAI”: arriva il Ministro Urso
Camera, Tajani arriva in ritardo e scherza: "Sono il ministro degli Esteri più sfigato della storia tra due guerre e i dazi" - VIDEO
Terremoto in politica, arriva l’ultimatum al ministro: Meloni in difficoltà
L'indicazione arriva dal Commissario per la Strategia industriale Séjourné, mentre il ministro Urso sottolinea l'esigenza che le e-car siano anche benzina - facebook.com Vai su Facebook
Arriva il ministro Abodi. Sarà lui ad inaugurare lo stadio a Montecarlo - Un investimento da oltre 1 milione di euro per ammodernare l’impianto. Lo riporta msn.com
Festival dello Sport, arriva il ministro Abodi. Carità: "Città attrattiva. Pronti a essere capitale" - Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi sarà ufficialmente in città per il Ferrara Sport Festival, il 26 settembre prossimo. ilrestodelcarlino.it scrive