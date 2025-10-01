Dopo settimane di clima insolitamente mite, l’Italia si prepara a un brusco cambio di scenario. Si passerà in poche ore da giornate quasi estive a un contesto tipicamente autunnale, con temperature in forte calo, piogge e possibili grandinate. A determinare questa svolta sarà l’arrivo di aria fredda dai Balcani, che porterà un sensibile abbassamento dei valori termici e una maggiore instabilità atmosferica. Leggi anche: Allarme rosso in Italia: cosa può accadere sabato Meteo Roma, dal caldo anomalo al freddo improvviso. Fino a mercoledì 1° ottobre, la città ha registrato massime fino a 26°C, con un clima più vicino a quello di fine estate che a quello autunnale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Arriva il freddo polare, temperature giù di 9 gradi: ecco quando e dove