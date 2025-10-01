Arriva CremoniniLIVE25 | l'album del tour negli stadi è con tanti amici
(askanews) – CremoniniLIVE25, in uscita il 21 novembre, non è soltanto un album dal vivo che racchiude la potenza e l’eleganza di uno dei performer più amati della musica italiana: è la fotografia di un momento decisivo nella carriera di Cesare Cremonini. Ogni suo progetto, che si tratti di un disco o di un tour, diventa immediatamente un punto di svolta per la musica pop italiana: non si limita a raccogliere consenso, ma stabilisce nuovi parametri, ridefinendo di volta in volta standard e immaginario, trasformando le sue scelte artistiche in modelli riconosciuti da pubblico e critica. La scaletta del live attraversa un repertorio così ricco di successi da restituire la misura di un percorso che appartiene ormai al canone della musica italiana contemporanea, con una sequenza di brani capace di raccontare più di venticinque anni di carriera senza mai perdere forza o attualità. 🔗 Leggi su Amica.it
