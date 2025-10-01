Arriva ad Avellino il nuovo giallo civile di Luciano Valentino sulla strage di Ustica

Avellinotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva ad Avellino Il dilemma degli eventi sbagliati di Luciano Valentino (Balzano Editore), romanzo giallo che intreccia memoria, mistero e storia attorno alla strage di Ustica. Dopo le tappe alla Biblioteca Nazionale di Cosenza e al Salone Internazionale del Libro di Torino 2025, il volume sarà. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arriva - avellino

Il Prefetto sospende il Consiglio comunale di Avellino: arriva la Commissaria Perrotta

Avellino, la sindaca Nargi cade sul bilancio: arriva il commissario Giuliana Perrotta

Avellino, arriva Daffara: il portiere in prestito dalla Juventus

Avellino, la Procura accoglie il primo dei quattro nuovi sostituti: arriva da Potenza il pm Guerriero - Arriva, il primo dei quattro sostituti che entro dicembre dovranno rafforzare la Procura  di Avellino guidata dal magistrato Domenico Airoma. Da corriereirpinia.it

D'Andrea nuovo giocatore dell'Avellino: arriva dal Sassuolo in prestito con diritto di riscatto - Oramai da giorni, si sta parlando dell'alacre lavoro dell'Avellino, molto attivo sul mercato per mettere a disposizione del tecnico Raffaele Biancolino una rosa completa almeno all'80% per l'avvio del ... tuttomercatoweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Arriva Avellino Nuovo Giallo