CERNOBBIO (Como) Un volto diverso della natura, lontano dal comune senso estetico. Qualcosa di incontaminato. Pronta a partire la quindicesima edizione di Orticolario, la manifestazione culturale e sociale dedicata ai significati del mondo naturale, da domani e fino a domenica a Villa Erba, sul Lago di Como. Evocativo il titolo, "Eden". Quest'anno protagoniste della rassegna saranno le piante "alimurgiche", cioè quelle specie che crescono spontanee e sono commestibili. Sarà un viaggio dentro il loro regno, in modo tale da poter riconoscere e sfruttare al meglio le loro parti edibili come foglie, radici, gambi e bulbi.

© Ilgiorno.it - Arriva a Villa Erba “Orticolario“