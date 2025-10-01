Arriva a Villa Erba Orticolario
CERNOBBIO (Como) Un volto diverso della natura, lontano dal comune senso estetico. Qualcosa di incontaminato. Pronta a partire la quindicesima edizione di Orticolario, la manifestazione culturale e sociale dedicata ai significati del mondo naturale, da domani e fino a domenica a Villa Erba, sul Lago di Como. Evocativo il titolo, “Eden”. Quest’anno protagoniste della rassegna saranno le piante “alimurgiche”, cioè quelle specie che crescono spontanee e sono commestibili. Sarà un viaggio dentro il loro regno, in modo tale da poter riconoscere e sfruttare al meglio le loro parti edibili come foglie, radici, gambi e bulbi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Orticolario 2025: nell’Eden di Villa Erba natura, arte e il gusto etico e poetico di Antonia Klugmann - Sul Lago di Como un “Eden” contemporaneo con oltre 250 espositori, giardini tematici, installazioni site- Riporta ciaocomo.it
7 motivi per cui Orticolario 2025 sul Lago di Como sarà indimenticabile (tra erbe magiche e un cenote da sogno) - Dal 2 al 5 ottobre 2025, la storica dimora affacciata sul Lago di Como accoglierà la quindicesima edizione di Orticolario, l'evento che celebra la natura e il paesaggio con un approccio mai banale. Come scrive greenme.it