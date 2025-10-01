Arresti domiciliari per uno degli aggressori del vicesindaco di Rotondi
Il 12 luglio scorso, all’interno di un bar di Rotondi, piccolo centro caudino, il vicesindaco Bartolomeo Esposito venne aggredito da due uomini. Un episodio rapido, circoscritto, ma sufficiente ad aprire un’indagine della Procura della Repubblica di Avellino.Arresti domiciliari per uno dei. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Aggressione al vicesindaco di Rotondi: finisce ai domiciliari uno degli autori - Finisce agli arresti domiciliari uno dei due aggressori del vicesindaco di Rotondi Bartolomeo Esposito, avvenuta lo scorso 12 luglio all’interno di un bar del comune caudino. Segnala irpinianews.it