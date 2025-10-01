Arresti domiciliari per uno degli aggressori del vicesindaco di Rotondi

Avellinotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 12 luglio scorso, all’interno di un bar di Rotondi, piccolo centro caudino, il vicesindaco Bartolomeo Esposito venne aggredito da due uomini. Un episodio rapido, circoscritto, ma sufficiente ad aprire un’indagine della Procura della Repubblica di Avellino.Arresti domiciliari per uno dei. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arresti - domiciliari

Salerno, violenza sessuale aggravata nei confronti di due minorenni: arresti domiciliari e braccialetto elettronico per un 45enne

Ladra seriale agli arresti domiciliari evade dall'abitazione per trascorrere la notte fuori: 40enne in carcere

Argentina, ex Br Bertulazzi torna agli arresti domiciliari

Aggressione al vicesindaco di Rotondi: finisce ai domiciliari uno degli autori - Finisce agli arresti domiciliari uno dei due aggressori del vicesindaco di Rotondi Bartolomeo Esposito, avvenuta lo scorso 12 luglio all’interno di un bar del comune caudino. Segnala irpinianews.it

Cerca Video su questo argomento: Arresti Domiciliari Aggressori Vicesindaco