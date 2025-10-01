Arrestato all’aeroporto Fiumicino latitante legato alla ‘ndrangheta

Fiumicino, 1 ottobre 2025 – Un latitante legato alla ‘ndrangheta è stato arrestato all’aeroporto di Fiumicino dai Finanzieri del Comando Provinciale di Milano, unitamente a personale dell’Ufficio di Polizia Frontiera Aerea di Fiumicino. L’arresto è stato eseguito al termine di un procedimento di estradizione: il cittadino italiano che si era sottratto alla misura cautelare emessa nei suoi confronti nel 2023 dal GIP del Tribunale di Milano su richiesta di questa Procura della Repubblica. L’attività investigativa, sviluppata dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Gorgonzola sino a novembre 2023, aveva consentito di disarticolare un’organizzazione criminale, della quale il latitante è considerato soggetto apicale, dedita alla commissione di plurimi reati economico-finanziari, taluni dei quali compiuti con l’aggravate dall’agevolazione mafiosa, in quanto finalizzati a favorire soggetti organici alla cosca di ’ndrangheta Accorinti-Melluso di Briatico (VV), consorziata con la cosca Mancuso di Limbadi (VV). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

