Arrestati ed espulsi | Cosa succede agli italiani

È arrivato l’alt di Israele alla Flotilla: al via l’abbordaggio. I primi fermi sulla nave ammiraglia Alma. "Era previsto" la conferma del ministro degli Esteri Antonio Tajani ai microfoni del Tg1. Il titolare della Farnesina ha evidenziato di aver "parlato più volte con il ministro Sàar affinché non ci siano azioni violente da parte delle forze armate israeliane, questo mi è stato assicurato. Anche i portavoce della Flotilla hanno garantito che non reagiranno". Il vicepremier ha rimarcato che il suo ministero ha dato mandato mandato all'ambasciata a Tel Aviv e ai consolati di Gerusalemme e Tel Aviv di assistere tutti gli italiani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
