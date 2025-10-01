Arpaise cambia volto e diventa Città di Murales e Arte Urbana

Tempo di lettura: 4 minuti Venerdì 26 settembre 2025 l’Amministrazione di Arpaise, nel Consiglio Comunale premesso che l’arte urbana rappresenta un importante strumento di rigenerazione degli spazi, di inclusione sociale e di valorizzazione del patrimonio cittadino; la realizzazione di murales e di altre opere di street art, se regolamentata in modo organico, può costituire un’occasione di riqualificazione urbana, di contrasto al degrado e di promozione culturale; l’Amministrazione comunale ha approvato il “Regolamento di disciplina della creatività urbana per la realizzazione di murales e arte urbana su spazi pubblici e privati”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

