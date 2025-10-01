Arpaise cambia volto e diventa Città di Murales e Arte Urbana
Tempo di lettura: 4 minuti Venerdì 26 settembre 2025 l’Amministrazione di Arpaise, nel Consiglio Comunale premesso che l’arte urbana rappresenta un importante strumento di rigenerazione degli spazi, di inclusione sociale e di valorizzazione del patrimonio cittadino; la realizzazione di murales e di altre opere di street art, se regolamentata in modo organico, può costituire un’occasione di riqualificazione urbana, di contrasto al degrado e di promozione culturale; l’Amministrazione comunale ha approvato il “Regolamento di disciplina della creatività urbana per la realizzazione di murales e arte urbana su spazi pubblici e privati”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: arpaise - cambia
Domenica 21 Settembre ad Arpaise ha fatto tappa la "Quinta Pedalata Sannita", organizzata dall’associazione “Nuovo Pedale Sannita” di San Leucio del Sannio, diretta da Valentino Paradiso, con il patrocinio dei comuni di San Leucio del Sannio, Ceppaloni - facebook.com Vai su Facebook