Il franchise di Predator si prepara a un nuovo capitolo, alimentando l’interesse dei fan e degli appassionati di cinema di azione e fantascienza. La presenza di Arnold Schwarzenegger, protagonista del primo film del 1987, continua a rappresentare un elemento centrale nelle future strategie narrative della saga. Recenti dichiarazioni e sviluppi indicano che il personaggio di Dutch potrebbe avere un ruolo più ampio, anche senza la sua partecipazione in forma live-action. il ritorno di arnold schwarzenegger nel franchise predator. partecipazione nel film predatore: killer of killers. Schwarzenegger ha fatto un cameo in Predator: Killer of Killers (2025), interpretando ancora una volta il suo iconico ruolo di Dutch. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Arnold schwarzenegger potrebbe tornare in predator