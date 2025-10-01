Armi a Israele la polemica | Da giugno un transito

È ancora polemica in Consiglio comunale sulle armi bloccate al porto il 18 settembre scorso dirette a Israele. Un atto contestato ieri con un question time dal consigliere capogruppo di Forza Italia Alberto Ancarani, che ha chiesto quante armi sono passate dal porto di Ravenna nel 2024 e 2025 "senza che le vergini violate anti-israeliane si scandalizzassero". Il sindaco Alessandro Barattoni ha risposto che "da quando questa giunta è insediata è transitato un carico di armi, a fine giugno" e specifica che "i traffici del nostro porto dipendono dall’Agenzia delle dogane che dipende dal Mef", il ministero dell’Economia e delle Finanze, "e non dal Comune di Ravenna". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

