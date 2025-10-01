Armato di falce gira per strada gridando Allah akbar; 26enne fermato dai Carabinieri durante la festa di San Michele a Sermoneta

ABBONATI A DAYITALIANEWS Momenti di paura nella serata di lunedì 29 settembre, nella borgata Carrara di Sermoneta, dove un giovane di 26 anni originario del Gambia è stato arrestato dai Carabinieri dopo essersi aggirato tra le strade brandendo una falce. L’allarme dei cittadini e l’intervento dei militari. Le prime segnalazioni sono arrivate al numero di emergenza 112 da parte dei residenti, che hanno descritto la presenza di un uomo in forte stato di agitazione durante i festeggiamenti per la secolare festa di San Michele. I militari, già impegnati in servizi di ordine pubblico per l’evento, sono immediatamente intervenuti per rintracciare il giovane. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

