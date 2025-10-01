Armato di coltello ed ubriaco minaccia i passanti | 20enne nigeriano arrestato dalla Polizia di Stato

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un giovane nigeriano di 20 anni perché presunto responsabile del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Il personale della Squadra Volante è intervenuto nella centralissima via Cesare Battisti dove era stato segnalato un cittadino extracomunitario che visibilmente ubriaco ed armato di coltello stava minacciando pericolosamente i passanti. I poliziotti hanno affrontato l’esagitato che, con il coltello tra le mani senza alcuna remora, ha iniziato ad agitarsi ulteriormente sferrando dei pericolosi fendenti all’indirizzo degli uomini in divisa. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

