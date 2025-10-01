Arianna Meloni chiama la Fondazione Vassallo | Costituirsi parte civile è un dovere morale
Il Presidente Dario Vassallo: “Un atto che dà forza alla nostra battaglia di giustizia”. La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore rende noto che, nella giornata di ieri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – attraverso la Dott.ssa Arianna Meloni – ha comunicato ufficialmente la decisione del Governo di costituirsi parte civile nel processo per l’uccisione di Angelo Vassallo, il Sindaco di Pollica assassinato il 5 settembre 2010. Durante la telefonata con il Vicepresidente della Fondazione, Massimo Vassallo, Arianna Meloni ha affermato: “ È un dovere morale costituirsi parte civile nel processo dell’uccisione di Angelo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
