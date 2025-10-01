?Arianna Meloni chiama la Fondazione Vassallo | Costituirsi parte civile è un dovere morale
Ora è ufficiale: il governo si costituirà parte civile nel processo per l’omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica assassinato il 5 settembre 2010. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso Arianna Meloni, alla Fondazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
