Arezzo tenta di gettarsi dal ponte di Pratantico | salvato dagli agenti

Momenti di paura al ponte di Pratantico, dove un uomo di 75 anni ha tentato di togliersi la vita. A salvarlo sono stati gli agenti della Squadra Mobile di Arezzo, intervenuti dopo l’allarme lanciato dalla madre. L’anziano, già in difficili condizioni psico-emotive, aveva telefonato alla donna annunciando l’intenzione di farla finita. Immediatamente è scattata la segnalazione alla Questura, che ha attivato le pattuglie sul territorio. Raggiunta l’area del ponte, gli agenti hanno trovato l’auto dell’uomo abbandonata e poco distante lui stesso, visibilmente agitato. Alla vista della polizia ha scavalcato la ringhiera, ma i poliziotti lo hanno afferrato in tempo, riportandolo al sicuro. 🔗 Leggi su Lortica.it

