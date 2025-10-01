Arezzo maxi-controlli della Guardia di Finanza | 116 lavoratori in nero e sequestri d’oro e argento per 500mila euro
La Guardia di Finanza di Arezzo ha intensificato dall’inizio dell’anno i controlli contro il lavoro nero in tutta la provincia, effettuando 97 ispezioni: in 37 casi sono emerse irregolarità. Le verifiche hanno interessato diversi settori economici, dall’edilizia alla ristorazione, fino al comparto moda e al distretto orafo. In totale sono stati individuati 116 lavoratori irregolari, di cui 67 stranieri e 49 italiani. Per 17 attività è stata proposta la sospensione. Particolare attenzione è stata rivolta alle imprese del distretto dei metalli preziosi che operavano in conto terzi senza marchio identificativo né titolo legale rilasciato dalla Camera di Commercio. 🔗 Leggi su Lortica.it
