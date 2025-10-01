Arezzo irregolarità nella gestione dei centri migranti | cinque indagati e sequestro da 720mila euro alla cooperativa Desy
Coinvolti anche CAS di Foiano della Chiana: accuse di frode, concussione e truffa aggravata Cinque persone sono finite oggi sotto misura cautelare e beni per oltre 720mila euro sono stati sequestrati alla Cooperativa Sociale Desy di Castel San Giorgio (SA), accusata di gravi irregolarità nella gestione dei centri di accoglienza per richiedenti asilo, tra cui anche uno situato a Foiano della Chiana (Arezzo). L’indagine, condotta dai Carabinieri del NAS di Firenze e coordinata dalla Procura della Repubblica di Pistoia, ha fatto emergere un sistema di frode nelle forniture, truffe aggravate ai danni dello Stato, falsi ideologici e perfino episodi di concussione ai danni dei migranti ospitati nei CAS. 🔗 Leggi su Lortica.it
