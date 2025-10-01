aree verdi a rischio in europa

Un disastro silenzioso, ma gigantesco: ogni giorno in Europa sparisce un'area verde equivalente a 600 campi da calcio, di boschi, terreni agricoli e zone naturali. Dal 2018 al 2023 la superficie perduta supera i 9mila chilometri quadrati: quanto l'intera isola di Cipro. Strade, case, fabbriche e resort esclusivi stanno trasformando il paesaggio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

