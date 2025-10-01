Aree verdi a rischio in Europa
Un disastro silenzioso, ma gigantesco: ogni giorno in Europa sparisce un'area verde equivalente a 600 campi da calcio, di boschi, terreni agricoli e zone naturali. Dal 2018 al 2023 la superficie perduta supera i 9mila chilometri quadrati: quanto l'intera isola di Cipro. Strade, case, fabbriche e resort esclusivi stanno trasformando il paesaggio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Nuova area commerciale: ridotto l’impatto edilizio, ok a parcheggi e aree verdi
Attenzione su aree verdi, zone commerciali e punti di aggregazione: dopo Ca'Ossi anche a Bussecchio sono arrivati i vigili di quartiere
A Novara torna "Parchi sicuri", ad agosto al via i controlli nelle aree verdi della città
Al via i lavori di bonifica dei suoli delle aree verdi nella zona dell’Ex Cave Casarin, a #Mestre. ? Comincerà ad ottobre il progetto di riqualificazione urbana finanziato con risorse PNRR nell’area residenziale di 6000 mq, che prevede un nuovo manto erbos - facebook.com Vai su Facebook
Perugia, parchi invasi dall'erba alta - Giochi per bambini quasi scomparsi, panchine inutilizzabili, sentieri inaccessibili, e ora anche un rischio per la salute di animali e persone. Riporta ilmessaggero.it
Crescono le aree a rischio frane, dal 2021 al 2024 incremento del 15% - Dalla Provincia di Bolzano alla Toscana, passando per Sicilia e Sardegna: cresce la superficie di territorio nazionale a pericolosità per frane dei piani di assetto idrogeologico. Si legge su ilsole24ore.com