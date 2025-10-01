Area B Milano | i nuovi divieti in vigore dal 1° ottobre 2025
Ecco la lista dei veicoli che non potranno più circolare nella area milanese a partire dal primo ottobre 2025 e le novità relative al chilometraggio per i veicoli con installato il sistema Move In. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
