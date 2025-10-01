Aquila d’Oro | un evento per celebrare i valori dello sport nella società civile

Arezzonotizie.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un evento per celebrare i valori dello sport espressi dalla società civile tra grandi ospiti e momenti teatrali. Il Festival dello Sport “Aquila d’Oro - Città di Arezzo”, giunto alla quinta edizione, entra nel vivo alle 18.00 di venerdì 3 ottobre con un pomeriggio dedicato a valorizzare e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aquila - celebrare

aquila d8217oro evento celebrare“Aquila d’Oro”: un evento per celebrare i valori dello sport nella società civile - I protagonisti dell’evento saranno Alessandro Perugini (in arte Pera Toons), Mass ... Secondo arezzonotizie.it

aquila d8217oro evento celebrareZafferano dell’Aquila DOP, vent’anni di “oro rosso”: istituzioni e territorio celebrano un’eccellenza - Si è tenuto ieri, nella sala Ipogea di Palazzo dell’Emiciclo, il convegno conclusivo delle celebrazioni per il ventennale dello Zafferano dell’Aquila DOP. Lo riporta laquilablog.it

Cerca Video su questo argomento: Aquila D8217oro Evento Celebrare