Aprilante mercatino d' artigianato
Domenica 5 ottobre torna a Panzano in Chianti Aprilante, il tradizionale mercatino d'artigianato. Gli artigiani locali mettono in mostra i loro prodotti, mentre i produttori locali miele, formaggi, salumi e molto altro, tra cui anche oggetti d'antiquariato. Oltre 100 bancarelle invaderanno le. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: aprilante - mercatino
Questo sabato siamo a Novi Ligure in Corso Marenco in occasione del mercatino dell'antiquariato, per l'appuntamento dedicato ai nostri lettori. #gialliitaliani #romanzigialli #fiabeillustrate #noviligure - facebook.com Vai su Facebook
A Riva di Solto mercatino dell’artigianato “A filo d’acqua” - Lunedì 1 aprile 2024 dalle 9 alle 18 si terrà il mercatino dell’artigianato “A filo d’acqua” a Riva di Solto. Riporta bergamonews.it
Mercatino dell’artigianato “A filo d’acqua” a Riva di Solto - Domenica 12 maggio 2024, dalle 9 alle 18, si terrà il mercatino dell’artigianato “A filo d’acqua” a Riva di Solto. Da bergamonews.it