Il Centro visite del Wwf è pronto. Sabato, a Trezzo, il taglio del nastro del nuovo quartier generale dei volontari atteso da quasi 20 anni, "contribuirà a intensificare l’impegno fra scuole, famiglie e appassionati". L’accordo finale per realizzarlo con il Parco Adda Nord risale all’anno scorso, adesso si apre un nuovo capitolo nella storia delle Foppe, un angolo di paradiso fiorito sulle ceneri del peggior degrado. Qui, per anni sono venuti in tanti a scaricare rifiuti. Con la convenzione sottoscritta con la dirigenza dell’ente l’immobile di via Miglio, accanto alla radura, è stato affidato alle sentinelle verdi fino a marzo 2028, anno in cui scadrà anche la gestione dell’area tutelata recuperata con sforzi enormi dall’associazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Apre il Centro visite Wwf Le Foppe: "A lezione di ambiente sul campo"