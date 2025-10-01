Appuntamento goloso con Mangiarsano | un viaggio nei sapori delle Terre del Conca tra passeggiate degustazioni e mercatini

Montefiore Conca si prepara ad accogliere la 25° edizione di Mangiarsano, la manifestazione che ogni anno celebra le eccellenze del territorio e le tradizioni legate al buon cibo, alla salute e alla vita all’aria aperta. Domenica 5 ottobre, dalle prime ore del mattino e fino a sera, il borgo si. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: appuntamento - goloso

Appuntamento goloso con “Il Gusto del Porto”, un weekend all’insegna di sapori e profumi dell'Adriatico

Appuntamento goloso a Bagno di Romagna con i migliori food trucks di tutta Italia

BABY NUOTO – OPEN DAY GOLOSO Sabato 4 Ottobre, ore 8:30 Un dolce risveglio… con il tuo bambino in acqua! Sabato prossimo ti aspettiamo per un appuntamento speciale dedicato a chi vuole scoprire il nostro corso di Baby Nuoto in un m - facebook.com Vai su Facebook

Amici del cioccolato, stasera c'è un appuntamento goloso da non perdere per voi! In terrazza al Pineta Milano, un imperdibile aperitivo al cioccolato, con DJ set e live show cantato Registrati per partecipare: https://tinyurl.com/EMAperitivoCioccolato… - X Vai su X

Appuntamento goloso con “Mangiarsano”: un viaggio nei sapori delle Terre del Conca, tra passeggiate, degustazioni e mercatini - Montefiore Conca si prepara ad accogliere la 25° edizione di Mangiarsano, la manifestazione che ogni anno celebra le eccellenze del territorio e le tradizioni legate al buon cibo, alla salute e alla ... Da riminitoday.it