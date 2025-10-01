Approvato il progetto per il nuovo ospedale di Vasto investimento di 149 milioni per realizzare 239 posti letto
Arriva il via libera alle fasi successive della procedura per il bando di gara finalizzato alla realizzazione del nuovo ospedale di Vasto. Lo rende noto la Asl. L’atteso parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul progetto è stato alla direzione Asl, che ha acquisito il corposo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Via libera al progetto costruzione del nuovo ospedale di Vasto - Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole, notificato ieri sera alla direzione Asl, sul progetto del nuovo ospedale di Vasto, un investimento di 149 milioni di euro per ... Secondo msn.com
Ospedale del Nord Barese, presentato il progetto: "Sarà al servizio di 250mila persone" - Tra i reparti: terapia intensiva, malattie infettive, pronto soccorso, lungodegenza e psichiatria. Da rainews.it