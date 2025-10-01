Approvato all' unanimità il regolamento che istituisce il consiglio comunale dei ragazzi

Riminitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con votazione favorevole all’unanimità, il consiglio comunale ha approvato il regolamento che istituisce il consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi del Comune di Rimini. Il provvedimento regolamenta la nascita e il funzionamento di un nuovo organismo di partecipazione civica, che ha il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

