Approvato all' unanimità il regolamento che istituisce il consiglio comunale dei ragazzi

Con votazione favorevole all’unanimità, il consiglio comunale ha approvato il regolamento che istituisce il consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi del Comune di Rimini. Il provvedimento regolamenta la nascita e il funzionamento di un nuovo organismo di partecipazione civica, che ha il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it