Apprendi quando ti emozioni non quando ti annoi il segreto di Vincenzo Schettini per trasformare la scuola in un laboratorio di entusiasmo e scoperta personale
Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Vincenzo Schettini sottolinea il valore della scuola come spazio di crescita, non solo accademica ma profondamente personale. "C’è una persona, una sola persona davvero importante, decisiva, nelle nostre vite. La incontriamo ogni mattina nello specchio. Siamo noi a determinare il nostro destino", afferma Schettini, ponendo l’accento sull’importanza dell’autodeterminazione e della forza interiore degli studenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: apprendi - emozioni
DISPONIBILE LA TESI DI MANUEL CALIARI "In questo elaborato di tesi ho cercato di soffermarmi su un paio di aspetti che negli anni si sono ritagliati un posto preponderante nell’apprendimento sportivo e non solo: EMOZIONI e COACHING. A dire il vero, e - facebook.com Vai su Facebook