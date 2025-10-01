Apple AirPods Pro 3 la recensione completa Sono davvero la rivoluzione annunciata?
Gli auricolari Apple confermano di essere migliorati in ogni dettaglio. Brillano per la qualità musicale grazie anche al rafforzamento dei bassi. Ottimo il rilevamento del battito cardiaco. Peccato invece per la traduzione in tempo reale ancora bloccata. 🔗 Leggi su Wired.it
Sto provando le nuove Apple AirPods Pro 3 e ragazzi… sono senza parole . Spettacolari sotto ogni punto di vista
