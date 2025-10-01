Appennini ai confini della politica Eolico boschi e sanità I candidati visti da Bruscoli l’ultima frazione della Toscana

Firenze, 1 ottobre 2025 – “Superati dirupi e varcati torrenti a congiungere terre di Toscana ed Emilia”. Il cippo di pietra divide la provincia di Firenze da quella di Bologna. La sua scritta celebra la bisnonna dell’A1: la strada che allaccia Bruscoli, ultima frazione di Firenzuola e della Toscana a Pian del Voglio, l’alba dell’Emilia. Per i centauri fare pit stop qui è legge. Sotto le loro ruote s’apre una valle spericolata: monte Bastione, pascoli, viadotto dell’A1, via degli Dei, bruma, lupi, boschi. E pietra serena. Il suo grigiore blu stregò pure Steve Jobs che la volle negli Apple Store. 🔗 Leggi su Lanazione.it

