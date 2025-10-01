Appennini ai confini della politica Eolico boschi e sanità I candidati visti da Bruscoli l’ultima frazione della Toscana

Firenze, 1 ottobre 2025 – “Superati dirupi e varcati torrenti a congiungere terre di Toscana ed Emilia”. Il cippo di pietra divide la provincia di Firenze da quella di Bologna. La sua scritta celebra la bisnonna dell’A1: la strada che allaccia Bruscoli, ultima frazione di Firenzuola e della Toscana a Pian del Voglio, l’alba dell’Emilia. Per i centauri fare pit stop qui è legge. Sotto le loro ruote s’apre una valle spericolata: monte Bastione, pascoli, viadotto dell’A1, via degli Dei, bruma, lupi, boschi. E pietra serena. Il suo grigiore blu stregò pure Steve Jobs che la volle negli Apple Store. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Appennini ai confini della politica. Eolico, boschi e sanità. I candidati visti da Bruscoli, l’ultima frazione della Toscana

In questa notizia si parla di: appennini - confini

Oggi il Ministero della Cultura ha convocato per il 30 settembre una nuova conferenza dei servizi sul progetto eolico tra Badia Tedalda e Casteldelci, negli Appennini che uniscono Toscana e Umbria. Una decisione che sospende il via libera concesso a luglio - facebook.com Vai su Facebook

Appennini ai confini della politica. Eolico, boschi e sanità. I candidati visti da Bruscoli, l’ultima frazione della Toscana - Giani, Bundu e Tomasi al test dei monti ribelli, tra promesse mancate, paura di speculazioni e orgoglio. Segnala msn.com

Eolico Badia Tedalda, Mic ‘stoppa’ Regione toscana e convoca nuova conferenza servizi - Il ministero della Cultura, con il ministro Alessandro Giuli, ha indetto per il 30 settembre una nuova conferenza dei servizi sul progetto del contestato impian ... Si legge su controradio.it