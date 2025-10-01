App IO down troppe richieste per la Carta della Cultura
Puntuale come ogni click day, anche per quello riguardante la Carta della Cultura si è verificato un down dei sistemi informatici della Pubblica Amministrazione. L’App IO ha smesso di funzionare alle 12 del 1° ottobre, orario da cui doveva essere possibile richiedere il bonus da 500 euro per comprare libri. QuiFinanza App IO down il 1° ottobre 2025 In aggiornamento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
