Apoteosi Alcaraz | lo spagnolo vince l’ATP 500 di Tokyo con una smorzata perfetta
Carlos Alcaraz conquista il titolo dell’ ATP 500 di Tokyo superando in finale Taylor Fritz con un doppio 6-4, 6-4, chiudendo un torneo dominato con classe e concretezza. La vittoria, suggellata da una smorzata di rara precisione, vale all’iberico l’ ottavo titolo del 2025 e conferma la sua posizione al vertice del tennis mondiale. Una finale decisa da dettagli. Alcaraz ha controllato il match con eleganza e determinazione. Nel corso del match non ha concesso molto al suo avversario americano, gestendo i momenti più delicati con freddezza. Fritz ha cercato reazioni, ma lo spagnolo ha risposto colpo su colpo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
