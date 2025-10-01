Aperto a Milano il primo showroom al mondo di Obi

Ha aperto oggi 1 ottobre a Milano il primo showroom al mondo di Obi, azienda attiva nel settore del giardinaggio e del bricolage. Si trova in viale Piceno 11, zona Dateo: punta a offrire una consulenza personalizzata ai clienti, inclusi i professionisti come architetti e interior designer.Com’è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

