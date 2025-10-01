Anziano scende per pagare il casello ma spinge &#8216;modalità drive' | l'auto parte con dentro la moglie

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente al casello, un uomo scende per pagare ma inserisce la "modalità drive". E l'auto parte da sola con la moglie dentro: ecco cosa è successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

anziano scende pagare caselloScende per pagare il casello, ma l'auto parte da sola: panico per due anziani. «La moglie col bastone tentava di scendere» - Durante un posto di controllo alla barriera di Roma Nord, gli agenti della Polizia Stradale hanno notato un veicolo che, senza nessuno al volante, stava attraversando il piazzale da uno ... Lo riporta msn.com

anziano scende pagare caselloRoma, auto parte senza conducente al casello: polizia salva coppia di anziani - Gli agenti sono stati attratti dalle grida della donna che, seduta sul lato passeggero anteriore, cercava di scendere dal mezzo in movimento: sono ... Riporta tg24.sky.it

