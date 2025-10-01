**Anziani | Mattarella ' non soggetti passivi ma motori esperienze caregiver cruciali' **
Roma, 1 ott. (Adnkronos) - Gli anziani vanno considerati non "beneficiari passivi ma motori di trasmissione di saperi ed esperienze, affinché le comunità abbiano radici". Lo sottolinea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che evidenzia anche il "ruolo cruciale svolto dai caregiver". "L'allungamento delle attese di vita della popolazione -afferma il Capo dello Stato- è uno dei fenomeni più significativi del nostro tempo e sta trasformando profondamente l'identità delle nostre società, gli equilibri sociali ed economici, con ripercussioni su produzione, consumi, mercato del lavoro e, in particolare, sui sistemi di welfare. 🔗 Leggi su Iltempo.it
