Anzani si ritira dalla Nazionale di pallavolo da campione del mondo | Prendete e piangetene tutti

Simone Anzani dice addio alla Nazionale maschile di pallavolo. Uno dei protagonisti della cavalcata mondiale, vinta grazie al suo punto decisivo in finale contro la Bulgaria, ha detto basta: "Lo devo a chi si è sacrificato per me, alle mie bimbe che tante volte sono rimaste senza il loro papà". Anzani aveva commosso tutti per le sue lacrime, ricordando i due anni di stop per problemi cardiaci oggi superati. 🔗 Leggi su Fanpage.it