Anzani dice addio all' Italia | Lo devo alle mie bambine tante volte senza il loro papà

Gazzetta.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver vinto il Mondiale, il centrale di Modena ha ufficializzato il saluto alla Nazionale a 33 anni: "La mia medaglia più grande sono i compagni di squadra". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Anzani dice addio all'Italia: "Lo devo alle mie bambine, tante volte senza il loro papà"

anzani dice addio italiaVolley: Simone Anzani lascia la nazionale, 'grazie Italia' - "Questa che indosso al collo è una medaglia, ma la mia medaglia più grande siete voi, compagni di squadra. Lo riporta ansa.it

anzani dice addio italiaSimone Anzani ha detto addio alla nazionale - Il centrale comasco, dopo aver coronato la sua lunga carriera azzurra con la conquista del Campionato del Mondo, ha deciso di concludere, dopo dieci lunghi e intensi anni la sua carriera con la maglia ... Come scrive corrieredellosport.it

