Anzani dice addio all' Italia | Lo devo alle mie bambine tante volte senza il loro papà

Dopo aver vinto il Mondiale, il centrale di Modena ha ufficializzato il saluto alla Nazionale a 33 anni: "La mia medaglia più grande sono i compagni di squadra". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Anzani dice addio all'Italia: "Lo devo alle mie bambine, tante volte senza il loro papà"

Simone Anzani non ha trattenuto l'emozione dopo la vittoria dell'Italia ai Mondiali 2025. E il suo gesto non ha lasciato i tifosi indifferenti.

Volley: Simone Anzani lascia la nazionale, 'grazie Italia' - "Questa che indosso al collo è una medaglia, ma la mia medaglia più grande siete voi, compagni di squadra. Lo riporta ansa.it

Simone Anzani ha detto addio alla nazionale - Il centrale comasco, dopo aver coronato la sua lunga carriera azzurra con la conquista del Campionato del Mondo, ha deciso di concludere, dopo dieci lunghi e intensi anni la sua carriera con la maglia ... Come scrive corrieredellosport.it